БПК Северного флота «Североморск» совершил деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские острова

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, прибыл в порт Виктория Республики Сейшельские острова.

Вместе с БПК деловой заход для пополнения запасов и отдыха личного состава совершили спасательное буксировочное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна». Североморцы приветствовали чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации на Сейшельских островах Владимира Белоуса, который посетил борт БПК «Североморск» и встретился с командованием и экипажем корабля.

Деловой заход российских кораблей в порт Виктория продлится несколько дней, в течение которых моряки пополнят запасы продовольствия и пресной воды, а также посетят достопримечательности столицы Сейшельских островов.

БПК «Североморск» выполняет задачи похода в дальней океанской зоны под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 15 октября 2016 года корабль вышел из главной базы Северного флота Североморска в составе корабельной авианосной группы (КАГ). В течение трёх месяцев экипаж БПК обеспечивал боевую устойчивость КАГ во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии.

Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана.

Российские моряки посетили пакистанский порт Карачи, а ранее совершили деловой заход в порт Салала (Оман).