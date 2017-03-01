БПК «Североморск» Северного флота пересёк экватор и подошёл к Сейшельским островам

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, преодолел экватор и прибыл в район Сейшельских островов.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. Российские моряки посетили пакистанский порт Карачи, а ранее совершили деловой заход в порт Салала (Оман).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал внутрикорабельные учения различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до противовоздушной и противолодочной обороны. В Средиземном море и в Индийском океане североморцы успешно выполнили задачи поиска иностранных подводных лодок с применением палубной авиации.

Напомним, задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы решают с середины января. Из родной базы БПК «Североморск» вышел 15 ноября 2016 года. На первом этапе плавания экипаж корабля обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время проведения боевой операции у берегов Сирии.