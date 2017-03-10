Брат поднял руку с ножом на брата

На пульт оперативного дежурного отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение о госпитализации в медучреждение из квартиры по улице Кильдинская 25-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением.

Оперативниками было установлено, что к причинению телесных повреждений причастен 32-летний брат потерпевшего, проживающий с ним в одной квартире. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Северянин признался в содеянном. Полицейскими установлено, что между мужчинами произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый пилкой для ногтей нанес удар в живот брату, после чего скрылся из квартиры.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.