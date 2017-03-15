Будем с деньгами: доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений в январе-феврале выросли на 37%

За два месяца 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 7767 млн рублей, что на 19,6% или на 1273 млн рублей выше поступлений соответствующего периода 2016 года.

По сравнению с январем-февралем 2016 года поступления налога на прибыль выросли в 3 раза, или на 1533 млн рублей и составили 2393 млн рублей. По налогу на доходы физических лиц поступления выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 3377 млн рублей. По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 15%, положительная динамика сохраняется по налогам на имущество - темп роста составил 109%.

Основная часть собранных налогов – 77% осталась на территории Мурманской области, в федеральный бюджет перечислено 23%.

В консолидированный бюджет Мурманской области за январь - февраль 2017 года поступило 5946 млн рублей, что на 27,5% или на 1281 млн рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются: налог на доходы физических лиц – 3377 млн рублей - доля составляет 57%; налог на прибыль организаций – 1864 млн рублей - 31%; налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 287 млн рублей - 5%; налоги на совокупный доход – 207 млн рублей - 4%.

Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 97%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам двух месяцев 2017 года составили 4609 млн рублей, что на 37% выше уровня поступлений в январе-феврале 2016 года.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты в январе-феврале 2017 года составил 1337 млн рублей, что на 3% (на 42 млн рублей) выше уровня поступлений января-февраля 2016 года.

За два месяца текущего года поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами 4790 млн рублей, что на 2% (на 97 млн рублей) выше поступлений соответствующего периода 2016 года, в том числе поступило: на обязательное пенсионное страхование - 3772 млн рублей; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 137 млн рублей; на обязательное медицинское страхование - 881 млн рублей.