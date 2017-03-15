В феврале в магазинах россияне продолжили жмотничатьРАМКИ ЗАКОНА: Быть свидетелем совсем непросто, или Как выдержать давление системы правосудия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.03.17 08:40

Будем с деньгами: доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений в январе-феврале выросли на 37%

За два месяца 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 7767 млн рублей, что на 19,6% или на 1273 млн рублей выше поступлений соответствующего периода 2016 года.

По сравнению с январем-февралем 2016 года поступления налога на прибыль выросли в 3 раза, или на 1533 млн рублей и составили 2393 млн рублей. По налогу на доходы физических лиц поступления выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 3377 млн рублей. По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 15%, положительная динамика сохраняется по налогам на имущество - темп роста составил 109%.

Основная часть собранных налогов – 77% осталась на территории Мурманской области, в федеральный бюджет перечислено 23%.

В консолидированный бюджет Мурманской области за январь - февраль 2017 года поступило 5946 млн рублей, что на 27,5% или на 1281 млн рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются: налог на доходы физических лиц – 3377 млн рублей - доля составляет 57%; налог на прибыль организаций – 1864 млн рублей - 31%; налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 287 млн рублей - 5%; налоги на совокупный доход – 207 млн рублей - 4%.

Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 97%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам двух месяцев 2017 года составили 4609 млн рублей, что на 37% выше уровня поступлений в январе-феврале 2016 года.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты в январе-феврале 2017 года составил 1337 млн рублей, что на 3% (на 42 млн рублей) выше уровня поступлений января-февраля 2016 года.

За два месяца текущего года поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами 4790 млн рублей, что на 2% (на 97 млн рублей) выше поступлений соответствующего периода 2016 года, в том числе поступило: на обязательное пенсионное страхование - 3772 млн рублей; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 137 млн рублей; на обязательное медицинское страхование - 881 млн рублей.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 553 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году россияне стали спускать на покупки даже заначкиВ феврале в магазинах россияне продолжили жмотничать-PRO ВалютуКурс доллара укрепился почти на 16 копеек, евро – почти на 10 копеекКурсы валют в ожидании изменений цен на нефть-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мартаМурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в Кандалакше-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиковПроведение переписи россиян через интернет депутаты узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения