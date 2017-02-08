Будущие новоселы осматривают квартиры в новых социальных домах

Строительство четырёх домов на улицах Генералова и Декабристов на 108 квартир началось весной 2016 года. На сегодняшний день дома приняты в эксплуатацию.

– Жильё в новых социальных домах сегодня одно из самых комфортных, – отметил заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска Евгений Юрьев. – При возведении домов строители использовали современные технологии. Главные качества этих зданий – капитальность, технологичность, энергоэффективность. Исходя из этих требований и определялись их конструктивные решения: железобетонные несущие конструкции и фундамент, утепленная кровля, вентилируемый фасад. В каждой квартире установлены счетчики, пластиковые окна.

– Наша семья почти полжизни прожила в деревянном доме, поэтому нам есть с чем сравнивать эту комфортную квартиру, – рассказала мурманчанка Лариса Волкова. – Рады и очень счастливы, что нам будет предоставлено жильё в таких замечательных условиях.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья остаётся одним из приоритетных направлений работы городских властей.

Дома в микрорайоне Жилстрой наглядно демонстрируют, что Мурманск с точечных застроек перешел на строительство кварталами. Комплексная застройка позволяет обеспечить жильём большее количество горожан.

Преображение микрорайона Жилстрой началось в 2012 году. Именно тогда первыми пошли под снос ветхие дома на улице Генералова, на месте которых возведены современные трехэтажные здания.

Стоит отметить, что Мурманск опережает сроки выполнения федеральной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Она обязывает муниципалитеты расселить граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года.