«Фронтовики» Мурманской области берут на контроль решение проблемы с отоплением в военном посёлке СпутникСевероморск встречает группу кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.02.17 13:32

Будущие новоселы осматривают квартиры в новых социальных домах

Строительство четырёх домов на улицах Генералова и Декабристов на 108 квартир началось весной 2016 года. На сегодняшний день дома приняты в эксплуатацию.

– Жильё в новых социальных домах сегодня одно из самых комфортных, – отметил заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска Евгений Юрьев. – При возведении домов строители использовали современные технологии. Главные качества этих зданий – капитальность, технологичность, энергоэффективность. Исходя из этих требований и определялись их конструктивные решения: железобетонные несущие конструкции и фундамент, утепленная кровля, вентилируемый фасад. В каждой квартире установлены счетчики, пластиковые окна.

– Наша семья почти полжизни прожила в деревянном доме, поэтому нам есть с чем сравнивать эту комфортную квартиру, – рассказала мурманчанка Лариса Волкова. – Рады и очень счастливы, что нам будет предоставлено жильё в таких замечательных условиях.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья остаётся одним из приоритетных направлений работы городских властей.

Дома в микрорайоне Жилстрой наглядно демонстрируют, что Мурманск с точечных застроек перешел на строительство кварталами. Комплексная застройка позволяет обеспечить жильём большее количество горожан.

Преображение микрорайона Жилстрой началось в 2012 году. Именно тогда первыми пошли под снос ветхие дома на улице Генералова, на месте которых возведены современные трехэтажные здания.

Стоит отметить, что Мурманск опережает сроки выполнения федеральной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Она обязывает муниципалитеты расселить граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 396 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали снижать цены на топливо, а на АЗС они продолжают ростПрокуратура Мурманской области отстаивает права северян в сфере оплаты труда-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейкуДоллар и евро продолжили рост-PRO ЭнергетикуПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями ЗаполярьяКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч-PRO ЖКХВ Мурманской области пытаются стреножить коммунальные тарифы для населенияПлановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения