«Бурлак» и «Емеля» отправились в трансарктическую экспедицию

21 февраля участники автомобильной трансарктической экспедиции (АТЭ) выехали к Карскому морю, чтобы проверить в полярных условиях вездеход усовершенствованной конструкции. «Бурлак» отправился по тому же маршруту, который весной 2016 года прошёл прототип вездехода. В качестве машины сопровождения на этот раз поехал вездеход-рекордсмен «Емеля», доставленный из Подмосковья.

От Ивделя, куда автомобили-амфибии привезли из Екатеринбурга на трале, путешественники поехали своим ходом через Воркуту до Байдарацкой губы. Там они пройдут по побережью Карского моря до Салехарда и по суше возвратятся к месту старта. Маршрут планируется преодолеть за 3 недели.

Участвуют в испытаниях «Бурлака» главный конструктор вездехода Алексей Макаров, механики Сергей Берент и Александр Мяконьких, любители экстремального спорта Максим Белоногов и Сергей Лапин, видеооператор Алексей Камерзанов. В путешествие вновь поедет Василий Елагин, который первым в мире пересек Северный полюс на своем колесном вездеходе «Емеля» и является проводником Автомобильной трансарктической экспедиции. Вместе с ним отправится напарник по прошлым арктическим экспедициям Владимир Обиход.

Новый вездеход легче, быстрее и экономичнее предшественника. Участники АТЭ уверены, что масштабные испытания на земле, плавучих льдах и воде подтвердят высокие эксплуатационные характеристики машины.

После испытаний нового «Бурлака» в 2017 году будет построен парный вездеход, который будет сопровождать его во время экспедиции. В случае поломки детали двух одинаковых машин будут взаимозаменяемы.

Автомобильная трансарктическая экспедиция состоится в 2019 году. План остается прежним: в 2018 году вездеходы дойдут до точки старта — полярной станции на архипелаге Северная Земля, а в следующем сезоне будет предпринята попытка штурма Северного полюса.

Цель экспедиции - установить новый мировой рекорд: достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк Евразия своим ходом.