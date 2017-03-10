«Бюджет как «Семейный кошель» - детей и молодёжь научат финансовой грамотности

Учащиеся общеобразовательных организаций Мурманска примут участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая пройдёт с 13 по 17 марта. Её организаторами в столице Заполярья выступили региональные Министерство финансов и министерство образования и науки.

Тема мероприятия – «Бюджет как «Семейный кошель». Открытость бюджета». В рамках акции специалисты регионального минфина проведут встречи с гимназистами и лицеистами, на которых расскажут о ключевых финансовых понятиях, используемых как на уровне государства, так и в повседневной жизни. Речь пойдёт о том, что такое бюджет, о его видах, о составе и механизмах управления доходами и расходами, об открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти. Учащиеся узнают, как разумное, бережное отношение к деньгам способствует реализации намеченных планов.

Также во время встреч будут продемонстрированы работы участников творческих конкурсов «Бюджет: взгляд молодого поколения» и «Бюджет для граждан», проведенных министерством финансов Мурманской области в 2015 и 2016 годах.

Главная цель мероприятия состоит в повышении уровня финансовой грамотности подрастающего поколения.

«Мы стремимся к тому, чтобы ребята в доступной форме могли получить информацию, которой они смогут пользоваться в своей взрослой жизни. Возможно, кто-то из них решит поступать в финансовые вузы. Но даже если они выберут другие профессии, умение планировать бюджет – это чрезвычайно важный навык, который пригодится и в профессиональной деятельности, и при планировании личного бюджета», – сказала и.о. министра финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Встречи в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи пройдут в мурманском лицее № 2, гимназиях №№ 2, 5, 7, 8, 10 областного центра.