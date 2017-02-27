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Мурманская область. Арктика27.02.17 11:04

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин «вбивает гвозди» в российскую экономику

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что доля инновационной продукции в структуре российской экономики по-прежнему ничтожно мала. «Одной из серьёзных проблем является слабое техническое развитие, технический прогресс», - сказал Алексей Кудрин, выступая сегодня на Сочинском инвестиционном форуме.

По его словам, «несмотря на объём затрат на этом направлении со стороны государства, доля инновационной продукции растёт минимальными темпами». Алексей Кудрин напомнил, что согласно концепции долгосрочного развития, принятой в 2008 году, доля инновационной продукции в российской экономике должна была вырасти до 40%.

«А она в 2007 году была примерно 7%, сейчас - 9% вместо 40%. То есть мы не развиваемся в части технического прогресса», - посетовал глава совета ЦСР. Он отметил, что «цепочка (от производителя до потребителя) не работает должным образом».

«Единой индустрии инноваций с целью победы в конкурентной борьбе у нас не создано», - сказал Кудрин. По его словам, наряду с этим, в силу различных административных барьеров «сегодня (российские) предприятия боятся выходить на мировые рынки». «Для них это как другой мир, космос. Особенно это касается малых и средних предприятий», - сказал он.

Кудрин также отметил, что Россия сегодня очень сильно отстает от развитых стран по темпам формирования цифровой экономики, которая должна внести существенный вклад в общий экономический рост. «Цифровая экономика - переход на новые стандарты описания технологических процессов, использования больших баз данных и т.д. - в ближайшие десять лет даст ключевой прирост во всех отраслях», - отметил Алексей Кудрин, выступая 27 февраля на Сочинском инвестиционном форуме. Он подчеркнул, что из всех факторов, которые подействуют на российскую экономику в ближайшие 10-15 лет самым серьёзным образом, «примерно треть приходится на цифровизацию».

Вместе с тем по темпам «цифровизации» Россия отстает от передовых экономик в десять раз. «Мы станем, и мы уже являемся страной, отстающей в техническом развитии, мы теряем свои позиции во многих отраслях, не можем выйти в те ниши, которые сегодня очень быстро развиваются», - сказал Алексей Кудрин, пишет finmarket.ru.

Комментарии

№ 127.02.17 11:19 - SafarinDможно было бы серьёзно отнестись к словам господина Кудрина, если бы не вспоминать его политику финансового удушения экономики страны в период его работы в правительстве страны, когда он изымал сверхдоходы от продажи энергоресурсами в российскую «кубышку».
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