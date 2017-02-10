ЦБР желает российским пенсионерам «Мира»

Банк России рассчитывает окончательно перевести обслуживание российских пенсионеров на обслуживание по картам «Мир» к 1 июля 2020 года, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече руководства ЦБ РФ с банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России.

- Понимая, что это наиболее уязвимая категория нашего населения, мы считаем, что выпуск карты «Мир» должен осуществляться в плановом режиме, то есть когда истекает срок карты международной платежной системы, - сказала Ольга Скоробогатова. «По нашей оценке, перевыпуск в плановом режиме для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года», - отметила зампред ЦБ.

Согласно подготовленным поправкам в закон «О национальной платёжной системе», получение пенсий и других платежей из бюджета планировалось перевести на карты «Мир» к 1 января 2018 года. Однако банковское сообщество РФ указывало на сложность столь быстрого перехода большого объема клиентов на новую систему.

Ольга Скоробогатова пояснила, что ЦБ планирует предложить изменения закона, устанавливающие сроки перехода на «Мир» разных категорий получателей средств из бюджета. «Первая группа клиентов - это новые клиенты бюджетной сферы. То есть это либо те, кто перейдёт после 1 июля 2017 года в бюджетную организацию, или это пенсионер, который стал пенсионером после 1 июля и обратился в банк за открытием счёта и получением карты», - пояснила зампред ЦБ. Ко второй группе относятся действующие бюджетники, кроме пенсионеров, к третьей – пенсионеры, сообщает finmarket.ru.