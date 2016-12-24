ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сюрпризы рождественских путешествий Санта КлаусаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Феномен одиночества в Сети, или Серьёзное испытание в жизни человека
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.12.16 11:16

Центр подкинет Мурманской области в 2017 году около 100 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о распределении в 2017 году субвенций в объёме 31,609 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.

Мурманской области на эти цели выделят 100690,1 тысячи рублей. Нашим соседям, например, Республике Карелия из федерального бюджета на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами перепадёт 186792,5 тысячи рублей, Вологодской области 242334,4 тысячи рублей, а Ямало-Ненецкий автономный округ получит 118629,3 тысячи рублей.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседямНекоторые работодатели с пониманием относятся к ипотечным заёмщикам
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
14.12.16: Как сообщил Росстат, стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в расчёте на российскую семью из четырех человек достигла 5580 рублей. А в какую сумму планируете вы уложиться?Проголосовало: 493 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30«Столица». Тематическая программа21:30«Лица в толпе». Художественный фильм (16+)23:09«Море доброты». Социальный проект (12+)23:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиМурманской области в 2017 году из федерального бюджета перепадёт более 255 млн рублей на выплаты региональных социальных доплат к пенсииУтверждены Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год-PRO ВалютуКурс доллара теряет копейку, евро - почти две копейкиМировые цены на нефть снижаются, курсы валют делают разворот-PRO ЭнергетикуПо обращению Колэнерго полиция проведёт проверку факта предполагаемой стрельбы по ЛЭП в МурманскеЖители Кандалакши сами выберут вариант уличного освещения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 декабряПлановые отключения в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2016
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения