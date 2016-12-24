Центр подкинет Мурманской области в 2017 году около 100 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о распределении в 2017 году субвенций в объёме 31,609 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.

Мурманской области на эти цели выделят 100690,1 тысячи рублей. Нашим соседям, например, Республике Карелия из федерального бюджета на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами перепадёт 186792,5 тысячи рублей, Вологодской области 242334,4 тысячи рублей, а Ямало-Ненецкий автономный округ получит 118629,3 тысячи рублей.