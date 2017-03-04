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Мурманская область. Арктика04.03.17 14:15

Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск одержала победу на всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение»

Городская детская библиотека «Мир Детства» Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск одержала победу на всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение». Организаторы конкурса - секция школьных библиотек, секция детских библиотек Российской библиотечной ассоциации и журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра».

В конкурсе приняли участие 128 человек из 41 региона. На конкурс поступила 121 работа, 7 работ было направлено из Мурманской области.

В номинации «Оформление библиотечного пространства к празднику, событию» лучшей была признана работа «Мир Детства» в ожидании новогоднего чуда» Ирины Радутной, ведущего библиографа Городской детской библиотеки «Мир Детства». Оформление библиотеки к новогодним праздникам, создание для снежногорских читателей комфортной среды и стало центральной темой конкурсной работы.

Творческий подход, выдумка и фантазия использовались при оформлении каждого уголка библиотеки в преддверии новогодних праздников: здесь и камин в европейском стиле, сделанный из книг, рядом - уютное кресло с пледом и забавные снеговики, и еще много всего интересного.

Работы победителей и призеров всероссийского конкурса будут опубликованы в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра».

 

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