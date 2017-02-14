Цены на нефть продолжают подыгрывать рублю

Мировые цены на нефть сегодня опять демонстрируют положительную динамику на данных ОПЕК о сокращении добычи «чёрного золота» в январе, свидетельствуют данные торгов.

Удорожанию нефти способствуют данные ОПЕК о сокращении её добычи входящими и не входящими в картель странами в январе. ОПЕК уменьшила добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона. Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение на 90%.

Сдерживает рост мировых цен на нефть прогноз управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в марте вырастет по сравнению с январем на 80 тысяч баррелей в сутки - до 4,873 миллиона баррелей.

Доллар сегодня начал торги на Московской бирже снижением. Евро торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Высокие цены на нефть продолжают поддерживать российскую валюту.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,8559 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 20,60 копейки. К последней сделке 13 февраля доллар уменьшился на 12,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 31,70 копейки и составил 61,4492 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро почти не изменился.