Цены на нефть развернут доллар на снижение

Мировые цены на нефть сегодня растут на фоне снижения курса доллара к мировым валютам и реализации соглашения крупных производителей о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к мировым валютам снижается перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится сегодня позднее. По состоянию на 8.04 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 100,98 пункта. Слабый доллар поддерживает нефтяные цены, поскольку «чёрное золото» становится дешевле для держателей других валют.

Кроме того, на ход торгов влияет соглашение крупных производителей о сокращении добычи нефти, которое вступило в силу с января. По мнению менеджера по работе с клиентами «OM Financial» Стюарта Ива, слова которого приводит газета «The Wall Street Journal», рост спроса в сочетании с сокращением добычи в начале 2017 года может привести к повышению цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,7451 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 39,30 копейки. К последней сделке 19 января доллар подрос на 2,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 64,52 копейки и составил 63,8255 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 12,55 копейки.