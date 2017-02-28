Мурманская область. Арктика28.02.17 11:45
Цены на репчатый лук и картофель продолжают «радовать» северян ростом
Как сообщает Мурманскстат, с 14 по 20 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,6%), картофель (на 1,7), яблоки (на 1,2), мороженую неразделанную рыбу (на 1,1), сливочное масло (на 0,5%).
Наибольшее снижение цен зафиксировано на пшено (на 2,3%), куриные яйца (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7), гречневую крупу-ядрицу (на 0,6), подсолнечное масло и пшеничную муку (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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