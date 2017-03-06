Мурманская область. Арктика06.03.17 11:40
Цены на свежую капусту и репчатый лук неожиданно поползли вниз
Как сообщает Мурманскстат, с 21 по 27 февраля текущего года отмечено снижение цен на белокочанную свежую капусту (на 2,9%), репчатый лук (на 1,3), куриные яйца (на 1,1), яблоки (на 0,5%). Возросли цены на морковь (на 1,6%), стерилизованное молоко и картофель (на 0,5%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Отметим, что цены на белокочанную свежую капусту и репчатый лук уже на протяжении длительного периода постоянно только увеличивалисб.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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