Цены на свежую капусту и репчатый лук неожиданно поползли вниз

Как сообщает Мурманскстат, с 21 по 27 февраля текущего года отмечено снижение цен на белокочанную свежую капусту (на 2,9%), репчатый лук (на 1,3), куриные яйца (на 1,1), яблоки (на 0,5%). Возросли цены на морковь (на 1,6%), стерилизованное молоко и картофель (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Отметим, что цены на белокочанную свежую капусту и репчатый лук уже на протяжении длительного периода постоянно только увеличивалисб.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.