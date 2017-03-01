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Мурманская область. Арктика01.03.17 15:08

Цены на топливо на АЗС Мурманской области за прошедшую неделю не изменились

Специалисты УФАС России по мурманской области провели очередной  мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты  с 20 по 26 февраля текущего года. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не  изменились: АИ-92 - в среднем 36,97 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,67 руб.  - изменений не зафиксировано ; Дт/зим - в среднем 41,24 руб.  - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 38,04 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,74 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,80 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 36,93 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,72 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 41,62 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,90 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,63 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,20 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,69 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,99 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,69 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,00 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,70 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/сезон - 41,20 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,20 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,95 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,85 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 46500 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47300 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 45400 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты  не изменились: АИ-92 - 44850 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 45600 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 44000 руб/т (изменений не зафиксировано).

А в это время, как сообщает Росстат, цены производителей в РФ на автомобильный бензин в январе выросли по сравнению с декабрем на 2,4%, цены на дизтопливо увеличились на 0,1%. Цены производителей на бензин марки Аи-81 - Аи-92 в январе выросли на 3,2%, марки Аи-93 - Аи-95 — на 2,2%, Аи-96 - Аи-98 — на 1,1%.

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