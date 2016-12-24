Чаепитие с главой региона в новой квартире

В этом году по программе переселения северян из аварийного жилфонда 88 жителей Териберки получили новые квартиры. Они въедут в два 20-квартирных дома в Коле на улице Поморской. Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун оценила качество возведенного по областной программе жилья и поздравила с новосельем семью Синцовых.

Чаепитие с главой региона проходило в новой квартире, куда семья переедет в ближайшие дни. Одна из особенностей нового дома - высокая энергоэффективность. При строительстве были применены технологии энергосбережения – специальные материалы, батареи с регуляторами, автоматический теплопункт с погодным регулированием.

Говоря об итогах областной программы переселения северян из аварийного жилья, губернатор Марина Ковтун сообщила, что за шесть лет в регионе было построено 43 дома, 9 из них в 2016 году. На момент старта программы в регионе насчитывалось 75 тысяч кв. метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На сегодняшний день расселено 63 тысячи кв. метров – это более 3 тысяч человек. Срок окончания программы – сентябрь 2017 года. До этого времени осталось расселить ещё 500 с небольшим человек.

Териберка вошла в программу в 2014 году. Там аварийный фонд составляет более 7 тысяч кв. метров, число людей, нуждающихся в переселении, - более 300. Из них только 11 человек переехали во вторичный фонд. Остальные будут расселены в новые дома как в самой Териберке, так и в других населенных пунктах. Так, 13 териберчан уже въехали в новый дом в Мончегорске, 120 справили новоселье в Коле. В Териберке для переселения завершается строительство нового дома более чем на 60 квартир.

Марина Ковтун подчеркнула, что правительство Мурманской области выступает за продолжение программы переселения граждан из аварийного жилья.