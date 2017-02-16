Чёрный углерод, благодаря которому белый снег и лёд в Арктике хуже отражают солнечную радиацию, прилетает из европейской части России

Группа российских и европейских учёных провела исследование, которое показало, что основной причиной таяния снежного и ледового покрова в Арктике является транспортное загрязнение, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

Исследование провела группа учёных из ТПУ и Тихоокеанского океанологического института в содружестве со Стокгольмским университетом и другими европейскими партнерами.

Ранее считалось, что основной причиной глобального потепления являются сжигание попутного газа (газовых факелов), тепловые электростанции и лесные пожары. Однако учёные, проведя двухлетние наблюдения, установили, что основным источником чёрного углерода (благодаря ему белый снег и лёд не могут отражать солнечную радиацию) является транспортное загрязнение, происходящее в основном за счёт переноса загрязненного транспортом воздуха из европейской части России.

«Исследования проводились на базе Полярной геокосмофизической обсерватории, расположенной на берегу Северного Ледовитого океана, вблизи посёлка Тикси. Это место было выбрано в качестве фонового, исходя из максимальной удаленности от современных промышленных центров. Полученные результаты оказались неожиданными для всего нашего научного коллектива», - приведены в сообщении слова руководителя Международной лаборатории изучения цикла углерода ТПУ, члена-корреспондента Российской академии наук Игоря Семилетова.

Учёные предполагают, что от газовых факелов в атмосферу поступает до 6% чёрного углерода, от лесных пожаров - до 12%, от тепловых электростанций - до 9%. Основной вклад вносят транспорт (38%) и локальные источники (35%), к которым относятся организации и хозяйства, сжигающие древесину и уголь.

«Для уточнения полученных оценок планируется провести новый цикл совместных со Стокгольмским университетом исследований с фокусом на роли газовых факелов, значительное количество которых находится в нижнем течении великой сибирской реки Обь. Результаты нашего исследования могут изменить базовое понимание роли чёрного углерода в функционировании хрупкой климатической системы Арктики, что даёт шанс на разработку значимых мер по смягчению эффекта от ожидаемых последствий», - цитирует пресс-служба профессора кафедры геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ Наталью Шахову.