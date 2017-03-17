Читатели приняли участие в круглом столе «Библиотечный ПОТРЕБИНФОРМС»

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошёл круглый стол «Библиотечный ПОТРЕБИНФОРМС», приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителей.

За круглым столом состоялась беседа о преимуществах и возможных рисках при покупке потребительских товаров и получении различных возмездных услуг в сети Интернет.

Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Анна Миловидова ответила на вопросы читателей и прокомментировала «Правила продажи дистанционным способом». Сотрудники библиотеки провели для участников встречи обзор периодических изданий и Интернет-ресурсов «Виртуальный шоппинг: как не потерять голову и деньги», а также представили выставку-информацию «Потребитель, знай свои права».