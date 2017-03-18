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Мурманская область. Арктика18.03.17 09:11

«Читай и выздоравливай» - областная детско-юношеская библиотека посетила пациентов Мурманской детской городской клинической больницы

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки вновь посетили пациентов Мурманской детской городской клинической больницы. Встречи с ребятами в рамках реализации проекта «Читай и выздоравливай» прошли на этот раз на базах четырех отделений больницы: первой хирургии, неврологии, второй и третьей педиатрии, в которых есть игровые комнаты для детей.

В третьем педиатрическом отделении сотрудники библиотеки провели турнир, посвященный весне и самому первому весеннему празднику – 8 марта, во время которого все участники смогли попробовать себя в роли супер-мам.

Ребята и родители проявили знания и сообразительность, отгадывая загадки и отвечая на вопросы сказочной мини-викторины по любимым детским книжкам. Дети, как настоящие мамины помощники, «развесили белье», «приготовили борщ и кашу», с помощью пантомимы изобразили сложные домашние дела, собрали цветочный букет, проявили ловкость и сноровку, участвуя в подвижных играх и веселой эстафете.

Во втором педиатрическом отделении в ходе мероприятия «Моя любимая мамочка» ребят ожидало немало испытаний, ведь быть мамой так не просто. Пациенты отделения попробовали запеленать малыша, развесить белье после стирки, собрать ребенка в школу и сделать многие другие «мамины» дела.

В первом хирургическом отделении юные северяне приняли участие в литературно-игровом занятии «Мама – солнышко мое». Ребята и их родители поиграли в игру «Мамочка», поучаствовали в веселых конкурсах «Веникобол» и «Разбери крупу», отгадали загадки о домашних помощниках, а также ответили на вопросы викторины «Угадай сказку».

В отделении неврологии дети прослушали беседу о том, как искать друзей, рассказали о своих приятелях. Рассуждая о смысле народных пословиц, ребята пришли к выводу, что люди во все времена ценили помощь, внимание и расположение окружающих. Под фонограмму маленькие мурманчане исполнили детские песни о дружбе и потанцевали в конкурсе «Повторяй за мной».

Наша справка:

Проект «Читай и выздоравливай» разработан Мурманской областной детско-юношеской библиотекой совместно с Мурманской детской городской клинической больницей. Целью проекта является создание благоприятной среды, способствующей развитию читательских интересов и помогающей скорейшему выздоровлению детей.

В рамках реализации проекта специалисты библиотеки проведут для пациентов Мурманской детской клинической больницы различные мероприятия: мастер-классы, творческие мастерские, познавательные беседы, викторины и многое другое.

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