Члены жюри высоко оценили подготовку участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности

На базе кадетской школы города Мурманска состоялся региональный этап всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, в котором приняли участие 67 школьников нашей области.

В ходе олимпиады участники показали свои знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности и продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях, проводить спасательные работы.