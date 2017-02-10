Члены жюри высоко оценили подготовку участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности
На базе кадетской школы города Мурманска состоялся региональный этап всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, в котором приняли участие 67 школьников нашей области.
В ходе олимпиады участники показали свои знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности и продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях, проводить спасательные работы.
Члены жюри высоко оценили теоретическую и практическую подготовку участников. Победили в олимпиаде учащиеся средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево и мурманской средней общеобразовательной школы № 36. Дипломы призеров заслужили учащиеся школ № 288 и № 289 ЗАТО г. Заозерска, средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево, Ловозерской средней общеобразовательной школы, школ № 6 и №