Что хорошо простым россиянам – очень плохо экономике страны?

По словам главы Минсельхоза РФ, внутренние цены на зерно падают, и это, в частности, связано с укреплением нацвалюты.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает, что укрепление рубля к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24». «То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьёзный минус и не только для сельского хозяйства - и для промышленности, и для многих других секторов экономики», - сказал он.

- Доллар - 57 (рублей) - это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике, - добавил он.

По словам главы Минсельхоза РФ, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. «Безусловно, мы получили большой каравай - много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьёзный экспорт», - отметил Ткачев, пишет ТАСС.