Чтобы избавиться от «подснежника» во дворе, мурманчанину пришлось сообщить о заминировании брошенной машины

Житель Мурманска сообщил в полицию о якобы заложенной в машине возле жилого дома бомбе, чтобы добиться её эвакуации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД. «Мужчина позвонил в дежурную часть полиции сегодня около 12.20 мск. После получения тревожного сигнала на место прибыли специалисты тревожных служб, место происшествия было оцеплено», - уточнили в МВД.

Началась эвакуация людей, одновременно был обследован автомобиль «Opel», о минировании которого сообщил звонивший. Взрывное устройство обнаружено не было. Личность звонившего была вскоре установлена: им оказался местный житель.

По данным полиции, ранее он безуспешно пытался добиться эвакуации брошенного во дворе автомобиля без госномеров, который ему мешал. Когда сотрудники ГИБДД из-за отсутствия повода для эвакуации машины отказали мужчине, он решил сообщить о минировании автомобиля.

По факту ложного сообщения об угрозе взрыва ведётся проверка. Жильцы вернулись в свои квартиры.