«Чудеса на песке» и «Рисование на воде Эбру» - в Мурманске прошло мероприятие выходного дня «Мы вместе!»

В субботу, 4 марта, в Мурманске в торгово-развлекательном центре «Форум» в рамках реализации партийных проектов «Крепкая семья» и «Единая страна – доступная среда» состоялось мероприятие выходного дня «Мы вместе!». Организаторами выступили Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство социального развития Мурманской области. А главными участниками действа стали дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, для которых в этот день в ТЦ «Форум» работали тематические площадки и творческие мастерские.

Например, на площадке «Чудеса на песке» и «Рисование на воде Эбру» (организатор - «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Мурманска) малыши и взрослые с удовольствием создавали удивительные картины на песке и творили завораживающие узоры на воде.

По соседству – площадка «Прикосновение исцеляющей лапы» (организатор - Мурманская общественная организация канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»), где можно погладить собак и даже пройти с ними небольшую «полосу препятствий».

«Я боюсь, мама», - говорит маленькая Наташа, но уже через минуту кормит и гладит своего нового четвероного друга и больше не хочет с ним расставаться.

Рядом - «Аква-грим»: после умелых прикосновений кисти мастера обычные дети, как по мановению волшебной палочки, превращаются в тигрят, котят, фей.

А вот и творческие мастерские: на одной из них - под названием «Маме посвящается» - проводится мастер-класс по изготовлению открыток. С первого раза получается не у всех, но если приложить немного старания – вот и готова открытка - «божья коровка», с красивыми цветочками на красных крылышках.

«Это тебе, мама», - говорит шестилетний Андрей, протягивая открытку самому близкому для себя человеку, и мчится на следующую мастерскую - «Ладошки радости» (организаторы – Социальный приют «Берегиня» Кольского района), где его уже ждут цветные краски и белый лист бумаги, на которой можно нарисовать ладошками красивые цветы в вазе – еще один подарок для мамы.

А ещё на празднике можно было освоить рисование по технике набрызга (организатор мастерской - Государственное областное учреждение «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»), и, конечно же, нарисовать рисунок для мамы самыми обычными красками и карандашами (организатор мастерской - Региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»).

Параллельно проходил конкурс чтецов, на котором участники читали стихи, посвященные мамам – ведь мероприятие проходило в канун 8 Марта. Каждому чтецу вручался небольшой подарок от организаторов. А одна из участниц взяла и прочитала стихи о папе.

«Ну, теперь папа просто обязан купить тебе мороженое», - сказал обаятельный и веселый ведущий праздника Иван Лысенко, вручая ей приз.

Весь праздник детей и взрослых развлекали ростовые куклы (волонтеры «Дома молодёжи г. Мурманск»), с которыми можно было потанцевать, обняться и сфотографироваться.

Завершилось действо «Дискотекой без границ» (организатор - СОЦ «Наша планета»), в которой с удовольствием приняли участие все – и взрослые, и дети.

«Это замечательный праведник, - поделилась впечатлениями одна из участниц - Ирина Волохова. - Ребёнок поучаствовал почти во всех площадках и мастерских. Хотя для него это очень сложно, если честно. Но он с таким удовольствием везде участвовал – это просто удивительно! Хотелось бы пожелать, чтобы такие мероприятия проводились, как можно чаще. Было очень интересно и очень хорошо организовано».

В проведении праздника помогали волонтеры из Мурманского медицинского колледжа и «Молодой Гвардии Единой России», организационную помощь оказали актив Регионального координационного совета сторонников.

«В нашей организации состоит много семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, - рассказала председатель Совета Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» Оксана Кошевич. – И для таких детей очень важны мероприятия, которые направлены на социализацию и развитие коммуникативных навыков. Им очень сложно общаться со сверстниками и проявлять свой внутренний мир. Сегодняшний праведник – яркий, интересный -позволил детям проявить себя, раскрыться, пообщаться. В общем, впечатления у всех самые позитивные».

В мероприятии выходного дня «Мы вместе!» приняли участи: Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»; Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга»; Мурманская областная общественная организация «Союз поддержки детей с проблемами слуха»; Мурманская молодежная областная общественная организация «Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс»; Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых.