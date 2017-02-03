Чудеса занимательной физики и химии покажут юным северянам перед спектаклем

5 февраля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Морозко» аниматоры «Самого научного шоу» г. Мурманска снова проведут для зрителей занимательный и необычный мастер-класс.

Юных мурманчан ждут удивительные эксперименты из мира физики и химии. Ребята смогут проверить силу своих легких, удержать шар в воздухе, выпустить волшебного джина, а также смастерить полимерных червячков.