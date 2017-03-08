«Цветочный патруль» вышел на дежурство накануне 8 Марта на дороги Мурманска

Накануне Международного женского дня в рамках акции «8 Марта – в каждый дом!» сотрудники ГИБДД г.Мурманску совместно с сотрудниками популярной мурманской радиостанции провели ставшую уже традиционной весеннюю акцию «Цветочный патруль». Вместо привычного для водителей запроса документов полицейские дарили автоледи цветы и подарки.

Акция прошла на перекрёстке центральной площади областного центра. Участники акции поздравляли женщин-водителей с наступающим праздником, дарили подарки и цветы, желали хорошего настроения и удачи на дорогах.

Помимо подарков, сотрудники дорожной полиции напоминали представительницам женского пола о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и не допускать случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, автоледи с улыбкой благодарили сотрудников полиции за внимание и подаренное весеннее настроение и искренне обещали придерживаться требований Правил дорожного движения, находясь за рулем своих железных коней.