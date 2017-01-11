Дан старт приёма заявок на ежегодный конкурс «Студент года»

Мурманский городской студенческий совет объявляет о старте приёма заявок на ежегодный конкурс «Студент года». Конкурс будет проходить с 26 января по май текущего года.

По результатам состязаний жюри определит трёх победителей, которые на протяжении 2017-2018 учебного года будут получать стипендию главы муниципального образования города Мурманска. Все участники конкурса получат подарки от партнеров мероприятия.

К участию в конкурсе приглашаются студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Подробная информация о конкурсе – в прикрепленных документах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21.00 15 января. Заявки принимаются по электронной почте: mgss-student@mail.ru или можно направить её по адресу: ул. Софьи Перовской, 39.