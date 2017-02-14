Давление на бизнес со стороны органов надзора и правоохранителей не снижается – Борис Титов

Напротив, ситуация пока только ухудшается, заявил в интервью «Ведомостям» бизнес-омбудсмен, председатель «Партии роста» Борис Титов. «В своем послании президент сказал о 200 тысячах возбужденных уголовных дел, но на следующий год было уже 230 тысяч. А в 2016-м только за первую половину на 25% увеличилось количество дел, возбужденных по 159-й статье УК (мошенничество), по ней возбуждается 80% дел против предпринимателей», - сетует Титов.

Немножко, по его словам, уменьшается количество арестов, количество домашних арестов, но цифры всё ещё серьёзные. Кое-что улучшается.

«Тем не менее где-то 30% вопросов мы решаем. Например, наши инициативы вошли в законопроект о либерализации уголовного законодательства (готовила комиссия по защите прав бизнесменов во главе с руководителем администрации президента Сергеем Ивановым). Об усилении ответственности силовых структур мы первые начали говорить».

- Мы сейчас подготовили список всех предпринимателей, которые находятся без правовых оснований, как мы считаем, под стражей, и отправили в Верховный суд, в прокуратуру. Договорились с прокуратурой, что сейчас будем поднимать все эти дела и опять направлять на пересмотр меры пресечения. Надеемся, что нам удастся по крайней мере ещё несколько десятков человек из-под ареста вытащить», - сообщил Титов.

Он добавил, что по собственной статистике, «в общей сложности 86 случаев, когда мы помогли что-то изменить в случае уголовного преследования». Это не считая 2044 человек, которые попали под амнистию.

Касательно числа проверок бизнеса Борис Титов отметил, что (по его данным) количество проверок как минимум, в 4 раза больше, чем по официальной статистике.