«Дебют» Дмитрия Величутина, учителя биологии МБОУСОШ № 5, к победе привёл

В североморском ДК «Строитель» состоялось торжественное награждение финалистов муниципального конкурса педагогических достижений. 26-ой муниципальный конкурс педагогических достижений ЗАТО г.Северомосрк проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших учителей в феврале 2017 года был проведен.

В конкурсе 2017 года приняли участие 14 педагогов из МБОУСОШ №№ 1, 5, 11, 12, гимназии № 1, МБОУ ШПД, МБДОУ д/с №№ 6, 8, 10, 11, 15, 16, 47, 51. Из них 5 человек конкурсантов стали участниками номинации «Учитель года», 2-е попали в подноминацию «Дебют». В номинацию «Воспитатель года» заявились 7 педагогов ДОУ. Номинация «Педагог психолог» привлекла 2 специалиста.

По итогам конкурсных испытаний компетентным жюри были определены победители и финалисты муниципального конкурса педагогических достижений в различных номинациях. Отдельно шли победители по итогам общественного голосования из числа педагогов школ и из числа педагогов детских садов.

Во время торжественной церемонии награждения дипломы победителей муниципального конкурса педагогических достижений по номинациям были вручены: Вячеславу Сергеевичу Дмитриеву, педагогу-организатору ОБЖ МБОУСОШ № 11- в номинации «Учитель года»; Колесниковой Валентине Станиславовне, воспитателю МБДОУ д/с № 11- в номинации «Воспитатель года»; Полмошновой Светлане Анатольевне, педагогу-психологу МБОУШПД - в номинации «Педагог-психолог».

Финалистами муниципального конкурса педагогических достижений в номинации «Учитель года» стала Миронова Татьяна Эдгаровна, учитель информатики МБОУСОШ № 12; в номинации «Воспитатель года» - Суслина Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 8; в номинации «Педагог-психолог» - Назаренко Екатерина Игоревна, педагог-психолог МБДОУд/с № 16.

Победителем конкурса в номинации «Учитель года» - «Дебют» стал Величутин Дмитрий Александрович, учитель биологии МБОУСОШ № 5.

Победителями общественного голосования муниципального конкурса педагогических достижений из числа педагогов школ стал Величутин Дмитрий Александрович, учитель биологии МБОУСОШ № 5, из числа педагогов детских садов стала Попова Ирина Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с № 10.

Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов, глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, начальник Управления образования Нина Шарова поблагодарили всех участников конкурса за решимость и отвагу, поздравили финалистов с заслуженной победой и вручили им дипломы победителей.

Приятные слова поздравлений и дипломы конкурса номинантам преподнесли так же депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев и заместитель руководителя Североморского телеканала Станислава Красильникова.