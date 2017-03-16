Дефектация поможет определить, когда авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встанет на реконструкцию

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет направлен на ремонт по окончанию процесса обнаружения дефектов. Об этом журналистам, которых волнует судьба единственного российского авианосца, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. «После дефектации», - сказал он, отвечая на вопрос, определены ли точные сроки, когда корабль отправится на ремонт.

Рогозин пояснил, что после каждого похода проводится дефектация, определяется степень изношенности, статус отдельных агрегатов, силовой установки. «В целом была задача решена в кратчайшие сроки с точки зрения подготовки его к походу, но это касалось в основном работы по ремонту арсенала, где можно хранить боеприпасы, создания систем, совмещающих корабль с новым авиакрылом (крейсер оснащен самолётами Миг-29К/КУБ, работающими не только по система ПВО, но и по земле), - добавил вице-премьер. - Но основная работа по этому кораблю будет продолжена».

Рогозин отметил, что необходимо будет восстанавливать систему ударного вооружения.

«Фактически это будет средний ремонт с модернизацией, - сообщил он. - Сроки его будут определены Министерством обороны, исходя из планов по финансированию, по выделению финансов на эту работу, а также исходя из сложности самих работ, которая будет определена по итогам дефектации, пишет ТАСС.