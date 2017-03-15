Делегация Европейского банка реконструкции и развития посетит губу Андреева для оценки текущего состояния комплекса по обращению с ОЯТ и РАО

С 15 по 17 марта делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках исполнительного соглашения о гранте между АО «ФЦЯРБ» и ЕБРР, финансируемого Фондом поддержки Экологического партнерства «Северное измерение», посетит губу Андреева для оценки текущего состояния комплекса по обращению с ОЯТ и РАО.

- Здание-укрытие БСХ - это высокотехнологичный комплекс, отвечающий всем требованиям безопасности, внутри которого находятся около 22 тысяч сборок ОЯТ. Его возведение - государственная задача, с которой мы должны справиться в срок, чтобы в июне текущего года начать вывоз отработавшего топлива, - отметил Андрей Голиней, генеральный директор АО «ФЦЯРБ».

А с 13 марта в Мурманской области в губе Андреева приступила к работе приёмочная комиссия, созданная распоряжением Госкорпорации «Росатом», которой предстоит на площадке СЗЦ «СеврРАО» филиал ФГУП «РосРАО» «Дивизиона ЗСЖЦ», членам комиссии предстоит проверить соответствие главного объекта инфраструктуры по обращению с ОЯТ – здания-укрытия блоков сухого хранения (БСХ) требованиям проектной документации и его готовность к эксплуатации.

После приёмки здания-укрытия ёмкостей БСХ и ввода его в эксплуатацию начнется полномасштабный вывоз топлива из губы Андреева.