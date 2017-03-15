Делегация Мурманской области приняла участие в V российско-китайском туристском форуме

Основными его темами стали определение стратегических направлений развития российско-китайского туризма, изучение практического опыта продвижения туристского продукта и услуг для туристов из Китая, обзор новейших технологий и IT-инструментов в продвижении услуг на китайском Интернет-пространстве и др.

В ходе сессии «Маркетинг и продвижение туристических дестинаций» прошло представление наиболее перспективных для посещения китайцами регионов. Представители пяти регионов представили на суд китайских экспертов презентации туристических возможностей, а эксперты оценили перспективы развития въездного туризма из Китая. Мурманская область представила свои туристские бренды и заняла второе место как перспективное направление для туристов из Поднебесной. Эксперты единодушно высказали мнение о том, что интерес к Мурманской области высок. Особенно был отмечен главный бренд – северное сияние.

До настоящего момента на территории России активно продвигался продукт «Красный маршрут», связанный с посещением объектов, связанных с именем В.И. Ленина и Великой Октябрьской революцией. Его активно покупают представители категории 50+. Активный зимний отдых особенно привлекателен для китайской молодежи. По аналогии с «красным» туризмом продвижение продуктов зимнего арктического туризма возможно назвать «белым» туризмом.

Эксперты дали регионам рекомендации о необходимости расширения предложений услуг ресторанов, а также подготовки гидов-переводчиков для повышения качества предоставляемых услуг.

Наша справка:

В 2014 году одним из основных направлений по привлечению туристов был выбран вектор продвижения туристских продуктов Мурманской области на китайский рынок и страны юго-восточной Азии. Это решение было принято после анализа рынка, методов продвижения и роста рынка туристских услуг Скандинавских стран и республики Финляндии. Благодаря развитию этого направления за три года произошло серьезное увеличение притока туристов из Китайской народной республики со 167 человек в 2013 году до более чем 6000 туристов в 2016 году. Эта цифра сегодня больше, чем все скандинавские туристы, прибывавшие в регион до 2014 года. Так, количество скандинавских и финских туристов в тот период составляло 3800 человек в год.

Основная характеристика китайских туристов, прибывающих в Мурманскую область, выглядит следующим образом: город Мурманск – основной город, куда приезжают туристы и где ночуют. В этой связи основная нагрузка происходит на инфраструктуру города; зимние месяцы, включая китайский новый год, – пиковый сезон посещения. По предварительным бронированиям на 2017 год наметилась тенденция увеличения потока и в летнее время; объекты посещения – ледокол «Ленин», «Саамская деревня», Териберка, «Снежная деревня»; северное сияние – главный бренд, привлекающий туристов в регион.