г.Полярные Зори

27 декабря – 17.30

В городе Полярные Зори состоятся общественные слушания по теме: «Обсуждение материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной».

В рамках слушаний состоится пресс-подход с участием: Майорова А.П. – первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике; Чернышенко И.К. – члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Веллера А.Б – члена комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; а также представителей общественных и экологических организаций, экспертов от Кольской АЭС, органов местного самоуправления.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств.

г.Оленегорск

26 декабря - 9.00

Выездная проверка Госжилинспекции. Специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование ООО «ГУЖФ».

г.Оленегорск, ООО «ГУЖФ».

г.Мурманск

24 декабря - 11.00

Семинар «Как открыть свое дело».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

25 декабря - 11.00

Семинар «Как открыть свое дело».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

Декабрь - 15.00-17.00

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма главными врачами медицинских организаций граждан по личным вопросам в декабре 2016 года. Прием граждан пройдет по следующему графику:

30 декабря - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

Приёмы граждан традиционно пройдут по пятницам в Министерстве здравоохранения Мурманской области по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.