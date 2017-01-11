с.Ловозеро

11 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

11 января - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Молочном.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Апатиты

14 января - 16.00

В городском Дворце культуры им. Егорова В.К. состоится лекция «Из истории Лапландского заповедника». Лектор: Тимошина Наталья Алексеевна, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в г.Кировске.

Архивные документы… Они честно и беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. Обзор важной и необходимой работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы, предлагают вашему вниманию архивисты государственного архива Мурманской области в городе Кировске.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., каб. 101.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Мурманск

11 января - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования детей «Лапландия».

11 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Книповича, 49/3; ул. Радищева, 12; ул. Загородная, 7.

11 января - 12.00

Пресс-конференция, посвященная открытию декады празднования 70-летия Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. В пресс-конференции примут участие: министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова и председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной думы Надежда Максимова.

В ходе мероприятия планируется представить программу празднования 70-летия Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, а также информацию о достижениях и перспективах развития учреждения и внедрении современных медицинских технологий. Кроме того, в это же время для ознакомления с работой учреждения и профориентации в больнице состоится экскурсия для школьников и студентов, которую проведет заместитель главного врача Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, руководитель Центра анестезиологии и реанимации Дмитрий Панычев.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина.

11 января - 14.00

Состоится митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, сквер.

Состоится митинг у памятника Погибшим портовикам на площади морского вокзала, в котором примет участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

г.Мурманск, портовый проезд, 25.

По окончании мероприятия в музее истории Мурманского морского пароходства пройдёт встреча ветеранов Мурманского морского пароходства, участников полярных конвоев с молодёжью города.

г.Мурманск, ул. Володарского, 6.

12 января – 11.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему: «Полномочия природоохранной прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением действующего законодательства об охране окружающей среды и соблюдением экологических прав граждан», приуроченная ко дню прокуратуры.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30, помощникам природоохранного прокурора Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72 и Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03.

Январь - 15.00-17.00

Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

13 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.