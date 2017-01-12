Делу - время
снп.Зареченск
12 января - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске.
снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.
с.Ковдозеро
12 января - 14.30
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере.
с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.
г.Апатиты
14 января - 16.00
В городском Дворце культуры им. Егорова В.К. состоится лекция «Из истории Лапландского заповедника». Лектор: Тимошина Наталья Алексеевна, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в г.Кировске.
Архивные документы… Они честно и беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. Обзор важной и необходимой работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы, предлагают вашему вниманию архивисты государственного архива Мурманской области в городе Кировске.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., каб. 101.
г.Мончегорск
18 января - 14.00-16.00
Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.
При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.
г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.
г.Оленегорск
12 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Оленегорске. Специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование ООО «ГУЖФ».
г.Оленегорск, ООО «ГУЖФ».
г.Мурманск
12 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 12; ул. Шмидта, 31/1; ул. Дзержинского, 3.
12 января – 11.00-13.00
Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему: «Полномочия природоохранной прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением действующего законодательства об охране окружающей среды и соблюдением экологических прав граждан», приуроченная ко дню прокуратуры.
Задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30, помощникам природоохранного прокурора Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72 и Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03.
Январь - 15.00-17.00
Главные врачи трёх медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.
13 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.
20 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.
27 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.