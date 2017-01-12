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Мурманская область. Арктика12.01.17 08:05

Делу - время

снп.Зареченск

12 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

12 января - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Апатиты

14 января  - 16.00

В городском  Дворце культуры им. Егорова В.К. состоится лекция  «Из истории Лапландского заповедника». Лектор: Тимошина Наталья Алексеевна, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в г.Кировске.

Архивные документы… Они честно и беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. Обзор важной и необходимой работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы, предлагают вашему вниманию архивисты государственного архива Мурманской области в городе Кировске.  

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., каб. 101.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Оленегорск

12 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Оленегорске. Специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование ООО «ГУЖФ».

г.Оленегорск, ООО «ГУЖФ».

г.Мурманск

12 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 12; ул. Шмидта, 31/1; ул. Дзержинского, 3.

12 января – 11.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему: «Полномочия природоохранной прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением действующего законодательства об охране окружающей среды и соблюдением экологических прав граждан», приуроченная ко дню прокуратуры.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30, помощникам природоохранного прокурора Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72 и Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03.

Январь -  15.00-17.00

Главные врачи трёх медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

13 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.

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