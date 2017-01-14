нп.Белое море

16 января - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Белое море.

нп.Белое море, 3.

снп.Лесозаводский

16 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Лесозаводский.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Лувеньга

16 января - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл. Мира, 7.

пгт. Мурмаши

16 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение

соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

пгт.Мурмаши, ул. Зеленый городок, 3, 5, 6.

г.Апатиты

14 января - 16.00

В городском Дворце культуры им. Егорова В.К. состоится лекция «Из истории Лапландского заповедника». Лектор: Тимошина Наталья Алексеевна, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в г.Кировске.

Архивные документы… Они честно и беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. Обзор важной и необходимой работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы, предлагают вашему вниманию архивисты государственного архива Мурманской области в городе Кировске.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., каб. 101.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Мурманск

14 января - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Перед показами спектакля «Королевские зайцы» педагоги студии «Солнечный дом» научат юных зрителей рисовать песком.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

14 января - 17.00

Заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор». Заседание приурочено к 30-летию со дня смерти Андрея Тарковского. На обсуждение будет вынесена одна из самых известных киноработ режиссера – фильм «Зеркало», ставший культовым и вошедший в классику российского и мирового кинематографа.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Дом ремесел областного художественного музея.

15 января - 15.00

Церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Самая северная областная» и конкурсов фотографии «Верность профессии», «В объективе – Север».

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРК «Мурманск Молл, IV этаж, холл.

16 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, Рыбный пр., 4.

16 января - 11.00

Министр юстиции Мурманской области Василий Плевако проведет внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Повестка заседания: 1. О состоянии аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения в связи со сложившимися неблагоприятными природно-климатическими условиями на территории Мурманской области. Докладывают: УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, администрация г.Мурманска.

Для глав администраций муниципальных образований, за исключением администрации г. Мурманска, заседание будет проходить в режиме видеоконференцсвязи.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

17 января – 12.00

В зале Мурманской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 295-летию прокуратуры России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Январь - 15.00-17.00

Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.