ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Театр на двоих, или Какие роли исполняют мужчина и женщина в совместной жизниНочной дозор на дорогах Мурманска, или Работы-то и не видно!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.01.17 08:10

Делу - время

нп.Белое море

16 января - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Белое море.

нп.Белое море, 3.

снп.Лесозаводский

16 января - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Лесозаводский.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Лувеньга

16 января - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл. Мира, 7.

пгт. Мурмаши

16 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение

соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

пгт.Мурмаши, ул. Зеленый городок, 3, 5, 6.

г.Апатиты

14 января  - 16.00

В городском Дворце культуры им. Егорова В.К. состоится лекция  «Из истории Лапландского заповедника». Лектор: Тимошина Наталья Алексеевна, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в г.Кировске.

Архивные документы… Они честно и беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. Обзор важной и необходимой работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы, предлагают вашему вниманию архивисты государственного архива Мурманской области в городе Кировске.  

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., каб. 101.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Мурманск

14 января - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Перед показами спектакля «Королевские зайцы» педагоги студии «Солнечный дом» научат юных зрителей рисовать песком.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

14 января - 17.00

Заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор». Заседание приурочено к 30-летию со дня смерти Андрея Тарковского. На обсуждение будет вынесена одна из самых известных киноработ режиссера – фильм «Зеркало», ставший культовым и вошедший в классику российского и мирового кинематографа.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Дом ремесел областного художественного музея.

15 января - 15.00

Церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Самая северная областная» и конкурсов фотографии «Верность профессии», «В объективе – Север».

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРК «Мурманск Молл, IV этаж, холл.

16 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, Рыбный пр., 4.

16 января - 11.00

Министр юстиции Мурманской области Василий Плевако проведет внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Повестка заседания: 1. О состоянии аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения в связи со сложившимися неблагоприятными природно-климатическими условиями на территории Мурманской области. Докладывают: УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, администрация г.Мурманска.

Для глав администраций муниципальных образований, за исключением администрации г. Мурманска, заседание будет проходить в режиме видеоконференцсвязи.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

17 января – 12.00

В зале Мурманской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 295-летию прокуратуры России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Январь -  15.00-17.00

Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:30«Новогодний календарь». Сборник фрагментов передачи «Голубой огонёк». (0+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Маша и Медведь» Мультфильмы (0+)15:00«Эта веселая планета». Художественный фильм (0+)
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 13 копеек, евро – 15 копеекДоллар и евро развернулись на повышение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХУвеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля для большинства жителей Мурманской области не превысит 5,5%Плановые отключения в Мурманске на 14 и 16 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения