нп.Белое море

16 января - 10.00

Выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Белое море (д.3)

нп.Белое море, 3.

снп.Лесозаводский

16 января - 11.00

выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Лесозаводский.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Лувеньга

16 января - 15.00

выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл. Мира, 7.

пгт. Мурмаши

16 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение

соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

пгт.Мурмаши, ул. Зеленый городок, 3, 5, 6.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Мурманск

16 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, Рыбный пр., 4.

16 января - 11.00

Министр юстиции Мурманской области Василий Плевако проведет внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Повестка заседания: 1. О состоянии аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения в связи со сложившимися неблагоприятными природно-климатическими условиями на территории Мурманской области. Докладывают: УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, администрация г.Мурманска.

Для глав администраций муниципальных образований, за исключением администрации г. Мурманска, заседание будет проходить в режиме видеоконференцсвязи.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

17 января – 12.00

В зале Мурманской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 295-летию прокуратуры России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Январь - 15.00-17.00

Главные врачи трёх медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.