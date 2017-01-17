Делу - время
с.Ловозеро
17 января - 9.00
Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Мончегорск
18 января - 14.00-16.00
Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.
При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.
г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.
г.Мурманск
17 января – 12.00
В зале Мурманской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 295-летию прокуратуры России.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
17 января - 15.00
Активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проведут мониторинг «Газ в быту». Мероприятие будет проводиться путём анкетирования жителей многоквартирных жилых домов. Цель мониторинга - улучшение качества обслуживания и проверок газового оборудования в многоквартирных жилых домах.
В мероприятии примет участие: руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», член партии Антон Громыко; активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».
г.Мурманск, ул. Тарана, 3.
Январь - 15.00-17.00
Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.
20 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.
27 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.