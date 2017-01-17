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Мурманская область. Арктика17.01.17 07:10

Делу - время

с.Ловозеро

17 января - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Мурманск

17 января – 12.00

В зале Мурманской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 295-летию прокуратуры России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 января - 15.00

Активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проведут мониторинг «Газ в быту». Мероприятие будет проводиться путём анкетирования жителей многоквартирных жилых домов. Цель мониторинга - улучшение качества обслуживания и проверок газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

В мероприятии примет участие: руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», член партии  Антон Громыко; активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

г.Мурманск,  ул. Тарана, 3.

Январь -  15.00-17.00

Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.

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