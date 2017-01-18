с.Ловозеро

18 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

18 января - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Верхнетуломском.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

г.Кандалакша

18 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проведут проверку по признанию дома аварийным . В это же время специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование.

г.Кандалакша, ул. Советская, 22.

г.Мончегорск

18 января - 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.

г.Мурманск

18 января - 9.30

Запланирован смотр ледяных скульптур, установленных на улице Воровского, с участием главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова.

г.Мурманск, ул.Воровского.

18 января - 10.15

Состоится встреча главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова с врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александром Уссом.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46 корп. 1.

Январь - 15.00-17.00

Главные врачи трёх медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.