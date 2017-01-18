Делу - время
с.Ловозеро
18 января - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Верхнетуломский
18 января - 10.30
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Верхнетуломском.
пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.
г.Кандалакша
18 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проведут проверку по признанию дома аварийным . В это же время специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование.
г.Кандалакша, ул. Советская, 22.
г.Мончегорск
18 января - 14.00-16.00
Заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович в помещении прокуратуры г.Мончегорска проведёт приём жителей г.Мончегорска.
При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г.Мончегорска в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81536) 3-29-44.
г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска.
г.Мурманск
18 января - 9.30
Запланирован смотр ледяных скульптур, установленных на улице Воровского, с участием главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова.
г.Мурманск, ул.Воровского.
18 января - 10.15
Состоится встреча главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова с врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александром Уссом.
г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46 корп. 1.
Январь - 15.00-17.00
Главные врачи трёх медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.
20 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.
27 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.