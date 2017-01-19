г.Мурманск

19 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Бочкова, 2.

19 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку внутридомового газового оборудования.

г.Мурманск, пер. Арктический, 16; ул. Аскольдовцев, 26/1; ул. Воровского, 16; ул. Карла Либкнехта, 23; ул. Гвардейская, 9; ул. Папанина, 34/25.

19 января - 9.00

Иинформационный семинар, посвященный запуску первого раунда подачи заявок в программу приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик» на 2014-2020 годы.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», VI этаж.

19 января - 14.30

Состоится заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, во время которого состоится награждение победителей регионального этапа II Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

Повестка заседания: 1. Новые тенденции и подходы к государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области в 2017 году (докладчик Костенко Олег Николаевич – и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 2. Деятельность Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные направления взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» (докладчик Дочкин Андрей Викторович – директор НМФО «ФОРМАП»). 3. О внедрении целевой модели регулирования и правоприменения по приоритетному направлению улучшения инвестиционной климата в Мурманской области «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (докладчик Костенко Олег Николаевич – и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 4. Разное.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

19 января - 15.00

Семинар по вопросам, возникающим при заключении энергосервисных контрактов. Семинар организован Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в целях устранения барьеров привлечения внебюджетных средств в проекты и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере. На семинар приглашены представители Министерства финансов, Министерства экономического развития, комитета государственных закупок Мурманской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

19 января – 15.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов примет участие в совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Мурманску.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 63/24. Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску, актовый зал.

19 января - 16.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» состоится заседание дискуссионной площадки по теме: «Об изменениях в жилищном законодательстве с 1 января 2017 года». В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», главный государственный жилищный инспектор Мурманской области - начальник ГЖИ Мурманской области Алёна Кузнецова; член регионального политического совета, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский; представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17, офис 424.

Январь - 15.00-17.00

Главные врачи трёх медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.