Делу - время
п.Зверосовхоз
20 января - 10.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Зверосовхозе.
п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.
пгт.Кильдинстрой
20 января - 11.30
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Кильдинстрое.
пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.
п.Печенга
25 января – 11.00-13.00
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.
п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.
п.Корзуново
26 января – 10.00-12.00
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.
п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.
п.Лиинахамари
26 января – 10.30-11.30
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.
п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.
г.Заполярный
27 января – 15.00
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.
г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.
г.Мурманск
20 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку внутридомового газового оборудования.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 32; ул. Коминтерна, 11/2; ул. Шмидта, 45; ул. Карла Маркса, 23/51; ул. Самойловой, 3; Театральный бульвар, 9.
20 января – 10.00-12.00
Прокуратурой Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора области по правовому обеспечению Смирновой Анне Александровне по телефону 47-22-71.
20 января – 12.00
Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит готовящуюся к открытию муниципальную аптеку.
г.Мурманск, просп. Ленина, 65.
Январь - 15.00-17.00
Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.
20 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.
27 января
- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.
21 января - 15.00
В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.
Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.