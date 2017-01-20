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Мурманская область. Арктика20.01.17 07:10

Делу - время

п.Зверосовхоз

20 января - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Зверосовхозе.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

20 января - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Кильдинстрое.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

п.Печенга

25 января – 11.00-13.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.

п.Корзуново

26 января – 10.00-12.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

26 января – 10.30-11.30

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Мурманск

20 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку внутридомового газового оборудования.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 32; ул. Коминтерна, 11/2; ул. Шмидта, 45; ул. Карла Маркса, 23/51; ул. Самойловой, 3; Театральный бульвар, 9.

20 января – 10.00-12.00

Прокуратурой Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора области по правовому обеспечению Смирновой Анне Александровне по телефону 47-22-71.

20 января – 12.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит готовящуюся к открытию муниципальную аптеку.

г.Мурманск, просп. Ленина, 65.

Январь - 15.00-17.00

Главные врачи трех медицинских организаций Мурманской области примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года. Приём граждан будет осуществляться по пятницам.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

20 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

27 января

- главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич.

21 января - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

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