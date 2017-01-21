с.Ура-Губа

23 января - 11.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Ура-Губа.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

п.Печенга

25 января – 11.00-13.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.

п.Корзуново

26 января – 10.00-12.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

26 января – 10.30-11.30

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Мончегорск

24 января - 16.00

Рабочая поездка заместителя губернатора Евгения Никоры в Мончегорск. Заместитель губернатора проведёт выездное совещание по вопросу развития энергосервиса на примере реализации проекта уличного освещения Мончегорска. Мончегорск стал первым городом на территории Мурманской области, где заключен энергосервисный договор по модернизации уличного освещения. На момент заключения договора износ уличных светильников в Мончегорске составлял порядка 80%. Энергосберегающие мероприятия включили в себя замену всех уличных светильников и ламп праздничной иллюминации, а также установку датчиков движения в местах с наименьшим пребыванием людей.

г.Мончегорск.

ЗАТО г.Североморск

23 января - 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проведёт выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры города Североморска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

г.Мурманск

21 января - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

23 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку законности перепланировки жилого помещения и использования по назначению общего имущества.

г.Мурманск, просп. Кольский, 104/3; ул.Аскольдовцев, 36; ул.Коминтерна, 18; просп.Кольский, 31.

23 января - 15.00

Заседание координационного совета регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В работе заседания примут участие учредители, муниципальные координаторы регионального отделения движения «Юнармия», представители Краснознаменного Северного флота, региональных общественных организаций.

Планируется обсудить следующие вопросы: об итогах деятельности регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 2016 году и о плане работы на 2017 год; об участии делегации Мурманской области в конференции начальников региональных штабов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; об организации профильных смен для юнармейцев в период оздоровительной кампании в 2017 году; из опыта работы военно-патриотического объединения «Кристалл» по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; о деятельности государственного областного бюджетного учреждения молодежной политики «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе» в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4. Министерство образования и науки Мурманской области, каб.15.

23 января – 16.30

В исполкоме ОНФ состоится заседание круглого стола «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Мурманск». В частности, речь пойдёт о выделении помещений для общественных объединений инвалидов. Участие во встрече примут: глава муниципального образования г.Мурманск Дмитрий Филиппов и представители организаций инвалидов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89, каб. 313.

23 января - 16.30

Первое заседания Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области второго созыва. В повестку включены вопросы о выборе председателя и заместителя председателя совета, об утверждении перечня образовательных организаций для проведения независимой оценки качества образования в 2017 году, о регламенте и плане работы совета на 2017 год.

г.Мурманск, ул.Трудовых резервов, 4, каб.15.

27 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.