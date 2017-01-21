ТелеМамы: Вовчик – первенец нового года в Мурманской областиТериберка - отрезана от «большой земли», но не замёрзнет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.01.17 07:50

Делу - время

с.Ура-Губа

23 января - 11.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Ура-Губа.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

п.Печенга

25 января – 11.00-13.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.

п.Корзуново

26 января – 10.00-12.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

26 января – 10.30-11.30

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Мончегорск

24 января - 16.00

Рабочая поездка заместителя губернатора Евгения Никоры в Мончегорск. Заместитель губернатора проведёт выездное совещание по вопросу развития энергосервиса на примере реализации проекта уличного освещения Мончегорска. Мончегорск стал первым городом на территории Мурманской области, где заключен энергосервисный договор по модернизации уличного освещения. На момент заключения договора износ уличных светильников в Мончегорске составлял порядка 80%. Энергосберегающие мероприятия включили в себя замену всех уличных светильников и ламп праздничной иллюминации, а также установку датчиков движения в местах с наименьшим пребыванием людей.

г.Мончегорск.

ЗАТО г.Североморск

23 января - 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проведёт выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры города Североморска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

г.Мурманск

21 января - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

23 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку законности перепланировки жилого помещения и использования по назначению общего имущества.

г.Мурманск, просп. Кольский, 104/3; ул.Аскольдовцев, 36; ул.Коминтерна, 18; просп.Кольский, 31.

23 января - 15.00

Заседание координационного совета регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В работе заседания примут участие учредители, муниципальные координаторы регионального отделения движения «Юнармия», представители Краснознаменного Северного флота, региональных общественных организаций.

Планируется обсудить следующие вопросы: об итогах деятельности регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 2016 году и о плане работы на 2017 год; об участии делегации Мурманской области в конференции начальников региональных штабов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; об организации профильных смен для юнармейцев в период оздоровительной кампании в 2017 году; из опыта работы военно-патриотического объединения «Кристалл» по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; о деятельности государственного областного бюджетного учреждения молодежной политики «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе» в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4. Министерство образования и науки Мурманской области, каб.15.

23 января – 16.30

В исполкоме ОНФ состоится заседание круглого стола «О поддержке  социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном  образовании город Мурманск». В частности, речь пойдёт о выделении  помещений для общественных объединений инвалидов. Участие во встрече  примут: глава муниципального образования г.Мурманск Дмитрий Филиппов и представители   организаций инвалидов.

г.Мурманск, просп.  Ленина,  89, каб. 313.

23 января - 16.30

Первое заседания Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области второго созыва. В повестку включены вопросы о выборе председателя и заместителя председателя совета, об утверждении перечня образовательных организаций для проведения независимой оценки качества образования в 2017 году, о регламенте и плане работы совета на 2017 год.

г.Мурманск, ул.Трудовых резервов, 4, каб.15.

27 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовал: 511 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)12:30«Что делать?». Реалити-шоу (12+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Маша и Медведь» Мультфильмы (0+)15:00«Весенняя сказка». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейкиЦены на нефть развернут доллар на снижение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 январяРеформа, однако: вспомнили о крышах, установили персонифицированность жалоб, ОДН запихали в содержание и ремонт жилого дома-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения