с.Ловозеро

24 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с. Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

п.Печенга

25 января – 11.00-13.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.

п.Корзуново

26 января – 10.00-12.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

26 января – 10.30-11.30

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Апатиты

24 января – 10.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Кировск и Апатиты. В программе: посещение социальных объектов района.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

24 января - 16.00

Рабочая поездка заместителя губернатора Евгения Никоры в Мончегорск. Заместитель губернатора проведёт выездное совещание по вопросу развития энергосервиса на примере реализации проекта уличного освещения Мончегорска. Мончегорск стал первым городом на территории Мурманской области, где заключен энергосервисный договор по модернизации уличного освещения. На момент заключения договора износ уличных светильников в Мончегорске составлял порядка 80%. Энергосберегающие мероприятия включили в себя замену всех уличных светильников и ламп праздничной иллюминации, а также установку датчиков движения в местах с наименьшим пребыванием людей.

г.Мончегорск.

г.Мурманск

24 января - 11.00

В административном здании УМВД России по Мурманской области состоится пресс-конференция начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Валерьевича Баталова, посвященная подведению итогов работы органов внутренних дел Мурманской области в 2016 год

г.Мурманск, просп. Ленина, 64. УМВД России по Мурманской области, каб. 103.

24 января - 12.00

Познавательный час «Листает время календарь». Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут участникам мероприятия, когда и как возник календарь, откуда он пришёл в нашу жизнь, что общего и какая разница у календарей разных народов.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

24 января - 12.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит спорткомплекс «Авангард». В рамках мероприятия глава города оценит доступность сооружения для малобильных групп населения.

г.Мурманск, ул. Адмирала Лобова, 51. СК «Авангард».

24 января - 15.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится пресс-конференция по итогам участия делегации от Мурманской области в XVI съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой; член президиума регионального политического совета, глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов; руководитель фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Мурманской областной думы Владимир Мищенко; секретарь первичного отделения № 4 Мурманского местного отделения партии Надежда Метелёва.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, оф.424.

24 января - 16.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся. На заседании будут утверждены составы рабочих групп и программы 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся, а также согласованы даты их открытия и закрытия.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

27 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.