Делу - время
с.Ловозеро
25 января - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Печенга
25 января - 11.00
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.
п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.
с.Белокаменка
25 января - 13.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в с.Белокаменка.
с.Белокаменка, здание Дома Культуры.
п.Корзуново
26 января – 10.00-12.00
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.
п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.
п.Лиинахамари
26 января – 10.30-11.30
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.
п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.
г.Заполярный
27 января – 15.00
Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.
г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.
г.Мурманск
25 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 44 и ул.Ленинградская, 29/5.
25 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование.
г.Мурманск, ул.Полярной дивизии, 3; ул.Папанина, 5; ул.Пушкинская, 12; ул.Книповича, 9а; пер.Арктический, 8; ул.Володарского, 10; ул.Карла Либкнехта, 8; ул.Пищевиков, 10/11 и 8.
25 января - 12.00
Губернатор Марина Ковтун проведёт совещание по вопросу работы аэропорта «Мурманск» в зимний период.
г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области,, средний подъезд, II этаж, зал совещаний губернатора.
25 января - 14.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 6 и просп.Кольский, 170.
25 января - 14.00
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнётся мастер-класс «Маленькой ёлочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России. Юные умельцы смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия дети увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества города Мурманска. На занятиях ребята смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека отдел литературы по искусству.
26 января - 10.00-12.00
Прокуратурой области будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.
Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать вопросы по теме «горячей линии» можно старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Мальцевой Татьяне Михайловне по телефону 47-22-71.
27 января - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.