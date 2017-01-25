с.Ловозеро

25 января - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

25 января - 11.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, 3.

с.Белокаменка

25 января - 13.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в с.Белокаменка.

с.Белокаменка, здание Дома Культуры.

п.Корзуново

26 января – 10.00-12.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

26 января – 10.30-11.30

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Мурманск

25 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 44 и ул.Ленинградская, 29/5.

25 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят внутридомовое газовое оборудование.

г.Мурманск, ул.Полярной дивизии, 3; ул.Папанина, 5; ул.Пушкинская, 12; ул.Книповича, 9а; пер.Арктический, 8; ул.Володарского, 10; ул.Карла Либкнехта, 8; ул.Пищевиков, 10/11 и 8.

25 января - 12.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт совещание по вопросу работы аэропорта «Мурманск» в зимний период.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области,, средний подъезд, II этаж, зал совещаний губернатора.

25 января - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 6 и просп.Кольский, 170.

25 января - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнётся мастер-класс «Маленькой ёлочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России. Юные умельцы смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия дети увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества города Мурманска. На занятиях ребята смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека отдел литературы по искусству.

26 января - 10.00-12.00

Прокуратурой области будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать вопросы по теме «горячей линии» можно старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Мальцевой Татьяне Михайловне по телефону 47-22-71.

27 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.