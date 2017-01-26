п.Корзуново

26 января – 10.00-12.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

26 января – 10.30-11.30

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Апатиты

28 января -16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «Атомные станции: Вчера. Сегодня... Завтра?» Лектор Сандимиров Сергей Степанович, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.

В лекции проведен обзор основных вех развития атомной энергетики, рассматриваются ключевые технологические особенности и специфика данного вида производства. Обсуждается Кольская АЭС, схема строения, производительность, воздействие на окружающую среду. Представлены возможные сценарии развития предприятия в результате планируемого увеличения доли производительности действующих реакторов. Анализируются перспективы развития атомной энергетики в Мурманской области на фоне мирового опыта.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Мурманск

26 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Папанина, 27; ул.Ушакова, 4; ул.Лобова, 31/1; ул.Володарского, 3; ул.Фурманова, 15; ул.Ушакова, 7/1.

26 января - 10.00-12.00

Прокуратурой области будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушений антикоррупционного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать вопросы по теме «горячей линии» можно старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Мальцевой Татьяне Михайловне по телефону 47-22-71.

26 января – 10.00

Состоится тридцать третье заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Повестка дня (проект): 1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.1005 № 13-158 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования город Мурманск»; 2. О возражениях администрации города Мурманска к перечню муниципального имущества, передаваемого из собственности муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск» в собственность муниципального образования город Мурманск (объекты благоустройства); 3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.12.2007 № 45-553 «О Реестре объектов потребительского рынка города Мурманска»; 4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2016 № 26-402); 5. О внесении изменений в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2016 № 29-517)»; 6. О плане работы Совета депутатов города Мурманска на 2017 год; 7. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 30.10.2014 № 2-20 «О составе постоянной комиссии Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по бюджету и финансовому регулированию» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2016 № 30-539).

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Совет депутатов города Мурманска, зал заседаний.

26 января – 11.00

В Мурманске открывается ежегодная международная экологическая научно-практическая конференция «Экология Арктики – 2017», посвященная Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Международный форум станет открытой площадкой для обсуждения экологических вопросов, в том числе в сфере развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, охраны атмосферного воздуха, ликвидации накопленного экологического ущерба, развития системы обращения с отходами и многих других.

В мероприятии планируется участие представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, муниципальных образований Мурманской области, крупных промышленных предприятий, общественных и научных организаций, а также делегаций иностранных государств: Франции, Италии, Швеции.

С 14.00 работа будет организована по секциям: «Охрана атмосферного воздуха», «Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях», «Обращение с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба».

Результатом работы конференции станет резолюция, отражающая основные стратегические направления на ближайшую перспективу, реализация которых приведет к улучшению качества окружающей среды и обеспечению экологической безопасности жителей нашего края и Арктической зоны РФ.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Отель «Azimut».

26 января - 11.00

Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности комитета по труду и занятости населения Мурманской области в 2016 году.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48.

26 января - 14.00

Заседание координационного совета по реализации программы «Детская деревня – SOS в Мурманской области». Координационный совет по реализации Программы «Детская деревня – SOS в Мурманской области» создан в рамках соглашения между правительством Мурманской области и Российским комитетом «Детские деревни – SOS» о сотрудничестве в сфере поддержки детей и семей. В состав совета наряду со специалистами системы «Детские деревни –SOS» вошли представители органов государственной власти и органов опеки.

В программе заседания: отчет о реализации программы «Детская деревня – SOS в Мурманской области» в 2016 году, стратегия программы на 2017-2022 годы; будут представлены основные направления развития и изменения в 2017 году, новые SOS-проекты, которые будут реализовываться в 2017 году.

Состоится презентация проекта «Мир вокруг тебя. Регион» – победителя конкурса Президентских грантов, направленного на просвещение и правозащиту социально-неблагополучных семей с детьми, в том числе, где родители, воспитывающие детей, были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы. Также речь пойдет о ходе реализации проекта «На пороге взрослости» в рамках благотворительной программы «С любовью к детям» Фонда поддержки и развития филантропии КАФ – работа с приемными семьями, воспитывающими детей подросткового возраста.

Будет представлена информация о проведении в Мурманской области в 2017 году VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», об основных изменениях в региональном законодательстве о социальном обслуживании в части обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в 2016 году, а также о новых нормативных правовых актах по вопросам, касающимся содействия занятости граждан, особо нуждающихся в трудоустройстве (родители с несовершеннолетними детьми, многодетные, воспитывающие детей-инвалидов, семьи, в которых проживают молодые инвалиды).

В заседании примут участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов опеки и попечительства, руководители государственных учреждений социального обслуживания Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Парк Инн Полярные Зори», зал Ротари.

27 января - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об очистке акватории и береговой полосы Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества (объектов), оказывающего негативное воздействие на состояние морской среды (докладчик Макарова Эльвира Викторовна–министр природных ресурсов и экологии Мурманской области; содокладчик Хандобин Владимир Алексеевич – руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»). 2. О создании центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Мурманской области (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 3. Отчет о результатах деятельности Министерства юстиции Мурманской области» (докладчик Плевако Василий Иванович – министр юстиции Мурманской области). 4. О пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 5. О преобразовании муниципальных спортивных школ Мурманской области в организации спортивной подготовки (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

27 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.