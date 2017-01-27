г.Заполярный

27 января – 15.00

Министерство социального развития Мурманской области проводит выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки, которые будут проводиться на подведомственной территории в январе 2017 года. Личный приём директором учреждения.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Апатиты

28 января -16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «Атомные станции: Вчера. Сегодня... Завтра?» Лектор Сандимиров Сергей Степанович, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.

В лекции проведен обзор основных вех развития атомной энергетики, рассматриваются ключевые технологические особенности и специфика данного вида производства. Обсуждается Кольская АЭС, схема строения, производительность, воздействие на окружающую среду. Представлены возможные сценарии развития предприятия в результате планируемого увеличения доли производительности действующих реакторов. Анализируются перспективы развития атомной энергетики в Мурманской области на фоне мирового опыта.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Мурманск

27 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Октябрьская, 22; ул.Нахимова, 8/2; ул.Шмидта, 31/1.

27 января - 14.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку законности перепланировки жилого помещения.

г.Мурманск, ул.Свердлова, 40/4.

27 января - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Констатин Риваевич примет северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области в январе 2017 года.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.