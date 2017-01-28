г.Апатиты

28 января -16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «Атомные станции: Вчера. Сегодня... Завтра?» Лектор Сандимиров Сергей Степанович, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.

В лекции проведен обзор основных вех развития атомной энергетики, рассматриваются ключевые технологические особенности и специфика данного вида производства. Обсуждается Кольская АЭС, схема строения, производительность, воздействие на окружающую среду. Представлены возможные сценарии развития предприятия в результате планируемого увеличения доли производительности действующих реакторов. Анализируются перспективы развития атомной энергетики в Мурманской области на фоне мирового опыта.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Мурманск

29 января - 12.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится первое в этом году занятие клуба «Знакомьтесь – юристы», которое будет посвящено Году экологии в России. Мурманские старшеклассники встретятся с помощником Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Людмилой Овечкиной. Ребята узнают о том, как осуществляется надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружающей природной среды и экологических прав граждан, а также зададут вопросы по волнующим их проблемам. Людмила Евгеньевна расскажет также об особенностях своей специальности, а специалисты библиотеки проведут обзор выставки «Природоохранная политика в России».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Центр правовой и социальной информации.

30 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул.О.Кошевого, 6/2 и ул.Книповича, 45.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.