Делу - время
г.Мурманск
30 января - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.
г.Мурманск, ул.О.Кошевого, 6/2 и ул.Книповича, 45.
Февраль
Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:
3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;
10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;
17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.