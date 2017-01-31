г.Оленегорск

31 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения отоплением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Оленегорск, ул. Космонавтов, 8.

п.Шонгуй

31 января - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения отоплением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

п.Шонгуй, ул.Комсомольская, 8.

г.Мурманск

31 января - 9.30

Встреча министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко с руководителями общественных организаций по делам инвалидов и родителями детей-инвалидов. Встреча посвящена организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, ул.Трудовых резервов, 4.

31 января - 10.00

На базе Мурманского областного краеведческого музея начнётся однодневный информационно-образовательный семинар «Грантовые возможности Благотворительного фонда Владимира Потанина для музеев и организаций культуры: основные положения и проектные подходы».

Семинар организован Благотворительным фондом Владимира Потанина, он посвящен участию в грантовых конкурсах фонда «Музейный гид» и «Музейный десант» 2016-2017 годов. Для участия в семинаре приглашаются руководители и сотрудники музеев, музейных организаций или организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.

Будет представлена информация о номинациях и приоритетах конкурсов текущего года, требованиях к заявкам и регламенте экспертного отбора. Практическая часть семинара включает индивидуальные консультации по ключевым вопросам проектной деятельности.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90, I этаж. Региональный детско-юношеский центр краеведения.

31 января - 11.00

Семинар «Грантовые возможности Благотворительного фонда В. Потанина для музеев и организаций культуры: основные положения и проектные подходы. Семинар посвящен участию в грантовых конкурсах Фонда «Музейный гид» и «Музейный десант» 2016-2017 гг.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

31 января - 12.00

Онлайн-лекция «Художник Е.Е. Моисеенко. 1916-1988» в мультимедийном центре Русского музея. Онлайн-лекция посвящена советскому живописцу и педагогу из Ленинграда Евсею Евсеевичу Моисеенко. Лекцию прочтет Алексей Григорьевич Бойко – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Российского центра музейной педагогики и детского творчества.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

31 января - 12.00

Старт «Недели безопасного Рунета-2017» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мурманская областная детско-юношеская библиотека примет участие в крупнейшем в России событии, посвященном проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

31 января - 12.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует «Неделя безопасного Рунета – 2017», посвященная проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий. С 31 января по 7 февраля главная детская библиотека региона проводит комплекс мероприятий, объединенных общей тематикой: формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования современных технологий, повышение осведомленности о позитивном онлайн-пространстве.

Учащиеся 7 класса мурманской гимназии № 1 примут участие в мини-квесте «Опасности NET», для семиклассников мурманской школы № 1 пройдет акция «Делайте безопасное селфи!», каждый участник которой получит памятку МВД по этой теме. Старшеклассников ждет викторина «Цифровое поколение» в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и час безопасности и ответственности «Радуга Интернета». Для ребят 5-8 классов подготовлены медиавикторина «Такой Интернет, где опасности нет» и урок безопасности «Онлайн-зависимость». Всю неделю посетители Медиатеки смогут пройти тестирование на знание интернет-безопасности, прослушать рекомендательные беседы, познакомиться с позитивным интернет-контентом, посетить интерактивный Музей информации и сделать селфи с экспонатами.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

31 января - 14.00

В здании администрации города Мурманска состоится встреча главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова и команды КВН «Сборная города Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация г.Мурманск. 4-й этаж.

31 января - 15.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Алексей Борисович Веллер. В ходе личного приемы депутатом будут рассмотрены различные обращения, в частности, по вопросу участия граждан в программе «Молодая семья», о переселении мурманчан из ветхого жилого фонда, об установления диагноза профессионального заболевания и многие другие.

г.Мурманск, проспект Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.