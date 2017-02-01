с.Ловозеро

1 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

1 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Молочном.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Кировск

1 февраля - 12.30

Состоится выездное заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области в Кировске. Планируется, что участники заседания осмотрят место для строительства гостиничного комплекса.

г. Кировск, просп. Ленина, 16. Администрация муниципального образования г.Кировск.

г.Мурманск

1 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома и обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Гаджиева, 16; ул. Октябрьская, 36; ул. Шабалина, 47.

1 февраля - 11.30

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» состоится «Урок грамотного потребителя» для представителей общественных организаций Мурманской области.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», главный государственный жилищный инспектор Мурманской области - начальник ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова; первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; представители общественных организаций Мурманской области; партийный актив.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17, офис 424.

1 февраля, - 12.00

Заседание расширенной коллегии Министерства образования и науки Мурманской области. На коллегии планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. О реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на доступное качественное образование. 2. О совершенствовании качества преподавания учебных предметов предметной области «Общественно-научные предметы». 3. Об изменении регионального законодательства в части финансирования образовательной деятельности (закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО).

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования детей «Лапландия».

1 февраля - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует викторина «Следы на снегу». Она будет проходить в рамках акции «Большое экологическое турне», приуроченной к Году экологии в России. В ходе акции каждому месяцу будет соответствовать определенная тема викторины. Так, в феврале это тема редких диких животных.

Ребят ждут непростые вопросы, забавные задания и хитрые задачки, которые помогут им лучше разобраться в понятии экологии. Найти книги-подсказки, познакомиться с животными, растениями, занесенными в Красную книгу, ребята смогут на выставке, посвященной Году экологии в России, оформленной в читальном зале библиотеки. За правильные ответы участники викторины будут получать библики – библиотечные денежные единицы, которые можно обменять на сюрпризы, лотерейные билеты и многое другое.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

1 февраля - 15.00

В гостинично-деловом центре «Арктика» состоится торжественный приём почётных граждан города Мурманска главой муниципального образования Дмитрием Филипповым.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. ДЦ «Арктика», 2-й этаж, зал «Москва».

1 февраля - 17.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится «круглый стол», посвященный реализации партийного проекта «Городская среда» на территории Мурманской области. Цель мероприятия: обсуждение основных принципов и методики реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Модератор заседания: заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска, руководитель фракции «Единая Россия» Тамара Прямикова. В мероприятии примут участие: председатель Мурманской областной думы шестого созыва Сергей Дубовой; заместитель губернатора Мурманской области, член регионального политсовета Евгений Никора; главы муниципальных образований и главы администраций муниципальных образований Мурманской области; депутаты Мурманской областной думы; представители правительства Мурманской области; партийный актив.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17, офис 424.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.